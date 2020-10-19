В России решили доказать связь рака с психологией

Психологи Томского государственного унивеситета (ТГУ) и медики Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины решили доказать связь онкологических заболеваний с психологией. Об этом сообщается на сайте вуза.

Для проведения исследования ученые отобрали группу из 200 женщин с раком молочной железы как в стадии ремиссии, так и на четвертой стадии развития заболевания. Глобальная задача проекта — продемонстрировать связь между психологией человека и течением заболевания, а также обосновать необходимость включения психологического сопровождения онкобольных в протоколы лечения.

«Рак является заболеванием, в возникновение и развитие которого вносят вклад множество разноплановых факторов: это и генетика, и неблагоприятная окружающая среда, и вредные привычки, и особенности работы организма, гормональный фон, работа иммунной системы и другие. Но психологические факторы работают наряду с ними: они повышают или снижают риски, и обязательно должны учитываться. Психологическое сопровождение может повысить эффективность лечения и выживаемость больных», — сказала руководитель проекта, доктор психологических наук, главный научный сотрудник лаборатории психофизиологии факультета психологии ТГУ Диана Циринг.

Исследование поддержали грантом Российского научного фонда (РНФ) на сумму 18 миллионов рублей.

Снижение смертности от онкологических заболеваний является одной из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.