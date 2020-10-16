Российский онколог назвал способ снизить риск опасного вида рака

Снизить риск рака желудочно-кишечного тракта можно при регулярном питании и отказе от фастфуда. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».

По его словам, одним из главных факторов, влияющих на развитие этого опасного вида онкологических заболеваний, является неправильное питание. «Неправильное питание — это нерегулярное питание, питание "на бегу", питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам», — сказал Мяснянкин.

Также онколог посоветовал россиянам принимать пищу в спокойной обстановке и подходить к этому процессу осознанно. Это связано с тем, что организм человека в состоянии получить необходимые полезные элементы только в комфортных условиях.

Ранее в Минздраве назвали рак пищевода самым смертельным онкологическим заболеванием в России. Более половины пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. В 2018 году от рака пищевода умерли 59 процентов заболевших, в 2017-м этот показатель был ниже — 57,8 процента.