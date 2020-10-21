Московские хирурги провели уникальную для России операцию

Хирурги Клиники факультетской хирургии имени Н.Н. Бурденко Сеченовского Университета во главе с директором Романом Комаровым провели пациентке уникальную для России операцию по удалению саркомы легочного ствола и выходного отдела правого желудочка. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

54-летняя пациентка приехала в Москву из Нижнего Новгорода, где ей попытались сделать операцию от тромброэмболии легочной артерии. Нижегородские медики не распознали опухоль и начали удалять женщине тромб. Во время операции они обнаружили истинную причину заболевания, попытались лечить химиотерапией, однако процедура оказалась неэффективной.

«Сложность этой операции заключалась в том, что опухоль нужно было из сердца в пределах здоровых тканей удалить. Поэтому пришлось удалить часть правого желудочка и легочный ствол, и поставить вместо него гомографт — донорский легочный орган от умершего человека. До этого в нашей стране при саркомах легочного ствола, по нашим сведениям, не ставилось бифуркационных гомографтов», — рассказал Комаров.

Операция длилась около шести часов и прошла успешно. Женщину перевели из реанимации в палату и готовят к выписке.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.