Новосибирские нейрохирурги провели уникальную реконструкцию черепа пациента

Врачи первого нейрохирургического отделения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) имени Цивьяна провели уникальную операцию по реконструкции черепа пациента. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Краниопластика понадобилась 35-летнему жителю Якутии, у которого было редкое врожденное заболевание — фиброзная дисплазия костей. Из-за этой патологии лицевой скелет и череп развивались неправильно.

Пять лет назад мужчину начали мучать усталость и высокое давление, на голове появились «шишки». Якутские врачи не смогли помочь пациенту, тогда он обратился в НИИТО. К этому времени у него была поражена почти вся левая сфера.

В институте рассказали, что первые этапы лечения были направлены на удаление фиброзной дисплазии. Далее необходимо было закрыть образовавшийся дефект обычными перфорированными титановыми пластинами. Две недели назад мужчина перенес последнюю операцию, в ходе которой хирурги закрыли обширный дефект свода черепа.

Сейчас пациент вернулся в Якутию. Новосибирские нейрохирурги будут следить за его состоянием дистанционно.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.