Новые мобильные диагностические комплексы доставили в села Приамурья

Новые мобильные диагностические комплексы на базе КамАЗ доставили в села Амурской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Всего в Приамурье поступило пять диагностических комплексов стоимостью 17 миллионов рублей каждый. Они предназначены для пяти самых удаленных районов с большими расстояниями и плохими дорогами: Селемджинского, Тындинского, Зейского, Магдагачинского и Архаринского. Задача комплексов — оказывать медицинское сопровождение населению в селах с численностью менее 100 человек. «Это даст нам возможность проводить профилактические медицинские осмотры населения, ставить диагнозы на ранних стадиях и, соответственно, принимать решения о дальнейшем маршруте лечения», — рассказал глава региона Василий Орлов.

Комплексы снащены аппаратом ультразвуковой диагностики, лабораторным оборудованием, кабинетом для акушерско-гинекологический помощи, имеется набор для работы врача-офтальмолога и врача-отоларинголога. «Вместе с комплексом в населенный пункт может выехать врачебная бригада и оказать весь спектр обследований, не только консультативную помощь, но и диагностические исследования, чтобы поставить диагноз, назначить вовремя лечение, откорректировать лечение, которое было назначено ранее, и оказать помощь на месте. Что важно – пациентам не придется ездить в районный центр из отдаленных населенных пунктов», — пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Машины поступили в регион в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.