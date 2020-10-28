Астраханские онкологи начали выезжать к пациентам в села

Специалисты онкологического диспансера Астраханской области начали выезжать в села для оказания помощи районным медицинским организациям. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Онкологи проводят осмотры пациентов с подозрением на рак и консультируют больных, состоящих на учете. Работа ведется вместе с участковыми службами, которые организуют предварительный отбор сельчан.

В выездах задействованы гинеколог-онколог, общий онколог, врач-методист и два врача-ординатора. «Преимущественно планируется осмотреть пациентов с целью отбора на лечение в онкодиспансер. Поскольку в сегодняшних непростых условиях не все сельские жители могут приехать на консультацию в областной центр», — рассказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

Акция организована в рамках национального проекта «Здравоохранение», одна из целей которого — борьба с онкологическими заболеваниями. Нацпроект будет реализован в России до конца 2024 года. Также он направлен обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.