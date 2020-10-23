В Орловской области открыли 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов

Власти Орловской области в 2020 году открыли в регионе 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на официальном портале областного правительства.

Как пояснили в правительстве, только за последнюю неделю в эксплуатацию были введены ФАПы в Болховском, Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Покровском, Свердловском, Сосковском, и Ливенском районах области. Всего до конца года в регионе должны заработать 43 пункта и одна врачебная амбулатория.

При этом отмечается, что регион сумел сэкономить часть выделенных в рамках нацпроекта средств. Их планируется направить на строительство дополнительного ФАПа в Кромском районе.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.