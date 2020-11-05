В российском регионе появился шестой смарт-ФАП

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появился шестой за год модульный смарт-ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Его построили в Нижнетавдинском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Там уточнили, что появление смарт-ФАПа избавило жителей поселка получать медицинскую помощь в деревянном здании школы и обращаться к врачам в соседних населенных пунктах.

«Анализы можно сдать на месте и там же сделать ЭКГ. Медицинские карты в смарт-ФАПе электронные. Есть возможность удаленной записи на прием. И даже получить консультацию узкого специалиста», — подчеркнули в ведомстве.

В 2020 году смарт-ФАПы появись также в поселках Карагандинский и Торгили, деревнях Красный Яр, Новопокровка и в селе Конченбург Тюменской области.

До 2030 года в России планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Нацпроект нацелен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.