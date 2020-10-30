Рязанские кардиологи три года готовились к эксклюзивной операции

Специалисты Рязанского кардиодиспансера провели эксклюзивную операцию пациенту с мерцательной аритмией, установив в его сердце окклюдер Вочмана. Проведение вмешательства стало возможным благодаря исполнению нацпроекта «Здравоохранение», сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Операцию провели руководитель Центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков и заведующий первым отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения НИИ клинической кардиологии имени Мясникова НМИЦ Кардиологии Евгений Меркулов.

Бирюков объяснил, что пациенты с мерцательной аритмией имеют тромботические осложнения, которые могут привести к инсульту. Таким больным необходимо пожизненно принимать препараты, разжижающие кровь. Однако у некоторых людей от приема лекарств могут развиться кровотечения, поэтому им показана операция. Ранее пациентов оперировали «открытым» путем, то есть разрезали грудную клетку и «ушивали» ушко левого предсердия, где образуются тромбы. Исход такой операции спрогнозировать невозможно.

Установка окклюдера Вочмана является высокотехнологичным малоинвазивным методом лечения и одной из наиболее сложных операций. Подготовка к ней длилась три года, а реализация проекта стала возможной после покупки ангиографа. Бирюков также пояснил, что имплантация окклюдера в сердце предотвращает образование тромбов и попадание их в сосуды, спасая больного от инсульта.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.