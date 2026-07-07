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09:38, 7 июля 2026Россия

Российских срочников захотели привлечь к новым задачам

«Ведомости»: Правительство поддержало привлечение срочников на службу в пожарные части МЧС
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России поддержало законопроект, который позволит привлекать срочников к задачам Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации газеты, инициатива одобрена с учетом доработки. Согласно проекту, солдаты срочной службы будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.

Кроме того, документ расширяет полномочия воинских подразделений ФПС МЧС на населенные пункты и организации. Раньше они задействовались только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

Законопроект внесли в Госдуму в апреле, однако документ еще не рассматривался в первом чтении. Авторами инициативы стали вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также заместители председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и Эрнест Валеев.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге срочников привлекли к отражению атак Вооруженных сил Украины. Как рассказали в Росгвардии, 3 и 6 июня военнослужащие сбили четыре дрона, за что им вручили государственные награды.

В марте в Генштабе России заверили, что срочников не планируется привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

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