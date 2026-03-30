В Генштабе высказались о возможности отправки срочников на СВО

Солдат-срочников, которые отправятся в войска с 1 апреля, не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции (СВО). Так о возможности отправки солдат на СВО в комментарии газете «Красная звезда» высказался начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Как заявил высший офицер, всех солдат срочной службы, отслуживших в армии год, отправят к месту проживания. Новобранцы также не будут участвовать в СВО. Кроме того, Бурдинский высказался о сроке несения службы призывниками — он останется прежним.

Срок военной службы остается неизменным — один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут генерал-полковник Евгений Бурдинский

