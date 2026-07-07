Россиянка подложила педофилу дочь ради продолжения секс-переписки

В Екатеринбурге мать отправила педофилу дочь, чтобы не разрывать с ним общение

В Екатеринбурге мать привела педофилу 12-летнюю дочь, чтобы не разрывать с ним общение. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, женщина завела дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете. Вскоре девочка перестала заходить на свою страницу, тогда ей стала пользоваться ее мать. В один из дней на детский аккаунт пришло сообщение от неизвестного мужчины, который стал предлагать интим — женщина от имени дочери вступила в эту переписку и на протяжении нескольких недель поддерживала секс-общение.

Вскоре мужчина предложил встретиться в жизни. Женщина не хотела прерывать переписку, а потому отправила девочку на встречу, заявив ей, что мужчина поможет ей записаться в хороший кружок. В результате встречи стали регулярными, они проходили дома у педофила. Там он сначала склонял девочку к интиму, а затем совершил насилие.

Вырваться из квартиры мужчины подросток смогла только поздним вечером, идти домой ей пришлось пешком. Дома мать не стала интересоваться, что произошло с заплаканным ребенком. О произошедшем стало известно только спустя шесть лет, когда девочка достигла совершеннолетия и обратилась к волонтерам. В полицию подано заявление.

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