Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянка подложила педофилу дочь ради продолжения секс-переписки

В Екатеринбурге мать отправила педофилу дочь, чтобы не разрывать с ним общение
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге мать привела педофилу 12-летнюю дочь, чтобы не разрывать с ним общение. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, женщина завела дочери аккаунт в соцсетях, чтобы контролировать ее действия в интернете. Вскоре девочка перестала заходить на свою страницу, тогда ей стала пользоваться ее мать. В один из дней на детский аккаунт пришло сообщение от неизвестного мужчины, который стал предлагать интим — женщина от имени дочери вступила в эту переписку и на протяжении нескольких недель поддерживала секс-общение.

Вскоре мужчина предложил встретиться в жизни. Женщина не хотела прерывать переписку, а потому отправила девочку на встречу, заявив ей, что мужчина поможет ей записаться в хороший кружок. В результате встречи стали регулярными, они проходили дома у педофила. Там он сначала склонял девочку к интиму, а затем совершил насилие.

Вырваться из квартиры мужчины подросток смогла только поздним вечером, идти домой ей пришлось пешком. Дома мать не стала интересоваться, что произошло с заплаканным ребенком. О произошедшем стало известно только спустя шесть лет, когда девочка достигла совершеннолетия и обратилась к волонтерам. В полицию подано заявление.

Ранее сообщалось, что в Кызыле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

    В Совфеде высказались о договороспособности Зеленского после одного решения НАТО

    Сжегший дом-памятник в российском городе мужчина назвал причину возгорания

    18-летний юноша похитил школьницу ради женитьбы на ней

    В Windows заметили загадочное белое окно в Windows

    Неизвестные с арматурой перевернули дом пенсионера в поиске двух пропавших юных россиянок

    Трамп приедет на саммит НАТО ради друга

    Конфуз дочери Моники Беллуччи в откровенном наряде на показе обсудили

    Известная российская блогерша отказалась ходить в общественные бани и объяснила причину

    Москвич захотел впечатлить подруг и сломал член

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok