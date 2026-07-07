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09:31, 7 июля 2026Силовые структуры

Пропавшую школьницу нашли в российском регионе

В Кызыле полиция нашла пропавшую 15-летнюю школьницу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В Кызыле полиция нашла пропавшую 15-летнюю школьницу на территории города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, девочка бродяжничала. В отношении нее не было совершено преступлений.

Также отмечается, что подросток воспитывается в неполной семье и ранее не раз уходила из дома. Ее поставят на учет.

О пропаже еще одной девочки в Кызыле стало известно ранее 7 июля. Сообщалось, что она вышла из дома и не вернулась тремя днями ранее. 1 июля в городе пропали две школьницы 13 лет, их поиски продолжаются.

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