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09:51, 7 июля 2026Экономика

Пугачева переписала квартиру на Орбакайте во избежание санкций США

Пугачева спрятала от санкций США квартиру в Майами, переписав ее на Орбакайте
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Алла Пугачева, опасаясь американских санкций, переписала свою элитную квартиру в Майами на дочь. Это выяснил Telegram-канал Shot.

Речь идет об апартаментах площадью 285 квадратных метров в жилом комплексе Majestic Tower престижного района Bal Harbour в Майами. За квартиру с тремя спальнями и четырьмя ванными, из окон которой открывается вид на Атлантику, в 2004-м Пугачева заплатила 2,05 миллиона долларов. Кроме того, у жителей комплекса есть доступ к двум бассейнам с подогревом, солярию, теннисному корту, библиотеке и даже вертолетной площадке.

В 2014 году, по информации канала, примадонна ради подстраховки включила в собственники Кристину Орбакайте, внука Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова. В 2015-м Земцов стал единоличным владельцем апартаментов, получив их всего за символические 10 долларов, однако в марте 2020 года Орбакайте вновь стала собственницей квартиры наравне с мужем, заплатив за право собственности один доллар. Впоследствии недвижимость была переоформлена на трасты супругов, чтобы защитить ее от судов и кредиторов. Ежегодно за жилье в Майами Орбакайте платит по 40 тысяч долларов.

Ранее было раскрыто, какое имущество осталось у Пугачевой в России. Звезда эстрады остается владелицей дачи в Подмосковье на Истринском водохранилище и еще одного загородного дома на территории ДСК «Творчество» в Новой Москве. Помимо этого, в собственности у певицы остается 300-метровая квартира в Филипповском переулке Москвы.

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