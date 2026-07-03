Раскрыто оставшееся у Пугачевой имущество в России

«Царьград»: Пугачева владеет дачей на Истринском водохранилище и квартирой в центре Москвы

У певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России, остался ряд объектов недвижимости в стране. Информацию о них раскрыл «Царьград».

Речь идет о даче в Подмосковье на Истринском водохранилище. По информации телеканала, она не переходила по документам внуку артистки Никите Преснякову. Уточняется, что долей объекта также владеет дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Еще одна дача Примадонны, в которой ей принадлежит доля, находится на территории ДСК «Творчество» в Новой Москве.

Помимо этого, в собственности у певицы находится квартира в центре столицы, расположенная в Филипповском переулке. Ее площадь — 303 квадрата. Одной из особенностей жилья является наличие домашнего кинотеатра.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева сохранила на счетах в РФ 120 миллионов рублей.

