Раскрыто оставшееся у Пугачевой имущество в России

У певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России, остался ряд объектов недвижимости в стране. Информацию о них раскрыл «Царьград».
Речь идет о даче в Подмосковье на Истринском водохранилище. По информации телеканала, она не переходила по документам внуку артистки Никите Преснякову. Уточняется, что долей объекта также владеет дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Еще одна дача Примадонны, в которой ей принадлежит доля, находится на территории ДСК «Творчество» в Новой Москве.
Помимо этого, в собственности у певицы находится квартира в центре столицы, расположенная в Филипповском переулке. Ее площадь — 303 квадрата. Одной из особенностей жилья является наличие домашнего кинотеатра.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева сохранила на счетах в РФ 120 миллионов рублей.