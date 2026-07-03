Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:40, 3 июля 2026Экономика

Раскрыто оставшееся у Пугачевой имущество в России

«Царьград»: Пугачева владеет дачей на Истринском водохранилище и квартирой в центре Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России, остался ряд объектов недвижимости в стране. Информацию о них раскрыл «Царьград».

Речь идет о даче в Подмосковье на Истринском водохранилище. По информации телеканала, она не переходила по документам внуку артистки Никите Преснякову. Уточняется, что долей объекта также владеет дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Еще одна дача Примадонны, в которой ей принадлежит доля, находится на территории ДСК «Творчество» в Новой Москве.

Помимо этого, в собственности у певицы находится квартира в центре столицы, расположенная в Филипповском переулке. Ее площадь — 303 квадрата. Одной из особенностей жилья является наличие домашнего кинотеатра.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева сохранила на счетах в РФ 120 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете дронов на Россию

    Женщина родила от заключенного из-за ошибки надзирателей

    Названы повышающие риск рака привычки в питании

    Москвичей предупредили об опасности

    Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

    В России заметили Т-90М с «Ареной»

    Историк раскрыла тайну загадочной цепи Прометея из Дагестана

    Предложение запретить «Машу и Медведя» вызвало возмущение в Европе

    Кищук показала откровенное фото с обвиненным в насилии рэпером

    Десятки тысяч работников автогиганта забастовали из-за мер жесткой экономии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok