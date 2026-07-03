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Культура
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14:50, 3 июля 2026Культура

Раскрыта сумма на счетах уехавшей из России Пугачевой

«Царьград»: Покинувшая Россию Алла Пугачева оставила в стране 120 миллионов рублей
Ольга Коровина

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала специальной военной операции, сохранила на счетах в стране 120 миллионов рублей. Об этом пишет «Царьград».

По данным издания, исполнительнице начисляется пенсия, а также проценты по депозитам в российских банках. Кроме того, артистка получает авторские отчисления за более чем 200 песен, права на которые принадлежат ей. Отмечается, что Пугачева может самостоятельно распоряжаться средствами, поскольку не имеет статуса иностранного агента.

Ранее заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что на спецсчетах уехавшего из России лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) хранится не более 100 тысяч рублей. Свириденко уточнил, что такая сумма выглядит неправдоподобной, и предположил, что артист получает доходы через третьих лиц.

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