Минюст раскрыл сумму на счетах уехавшего из России Макаревича

Свириденко: На счетах музыканта Андрея Макаревича хранится не более 100 тысяч рублей

На спецсчетах уехавшего из России лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) хранится не более 100 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, его слова передает РИА Новости.

«Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь 100 тысяч за все время, когда он признан иноагентом», — подчеркнул Свириденко. Он уточнил, что это невозможно, и предположил, что артист получает доходы через третьих лиц.

В соответствии с российским законодательством иноагенты обязаны открывать специальный рублевый счет для зачисления доходов от творческой деятельности, а также от продажи недвижимого имущества или сдачи его в аренду. Кроме того, требование зачислять средства на счет касается дохода от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, в том числе дивидендов. Счет должен открыть сам иностранный агент или тот, кто перечисляет гонорары. Возможность распоряжаться средствами появится только после снятия статуса иноагента.

Ранее жена Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что музыкант вместе с семьей попал под обстрел в Израиле, его дом поврежден. По ее словам, обстрел застал их недалеко от Хайфы по пути от друзей. Семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками».