В российском регионе закупят пять мобильных маммографов

В Забайкальском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закупят пять мобильных маммографов. На эти цели предусмотрено 97,9 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

«Своевременная диагностика крайне необходима. Использование передвижных флюорографов, мобильных маммографов в районах края, особенно в отдаленных населенных пунктах, позволит выявлять заболевания на более ранних стадиях, а значит — повысить эффективность лечения», — отметили в министерстве.

Там уточнили, что новое оборудование направят в поселок Агинское, города Борзю и Петровск-Забайкальский, а также в Читинскую и Шилкинскую центральные районные больницы.

Закупка маммографов стала возможной благодаря нацпроекту «Здравоохранение», одна из целей которого — борьба с онкологическими заболеваниями. Нацпроект планировалось реализовать до конца 2024 года, но президент России Владимир Путин продлил его и остальные нацпроекты до 2030 года. Нацпроект «Здравоохранение» также направлен обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.