Российским научным центрам выдадут гранты на два миллиарда рублей

Российские научные центры мирового уровня (НЦМУ) по приоритетам научно-технологического развития в 2020 году в рамках нацпроекта «Наука» получат гранты общей суммой в 2,4 миллиарда рублей. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, по результатам конкурса, на который поступило 60 заявок, субсидии из федерального бюджета выделят 10 центрам. Восемь из них — «Центр фотоники», «Агротехнологии будущего», «Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний», «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», «Центр персонализированной медицины», «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» и «Сверхзвук» — получат по 242 миллиона рублей.

Кроме того, центру «Передовые цифровые технологии» направят 239 миллионов рублей, а Павловскому центру «Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости» — 213 миллионов рублей.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.