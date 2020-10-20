Российский научный центр привлечет специалистов по поиску нефти

Научный центр мирового уровня (НЦМУ) Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты, который создается на базе Казанского федерального университета (КФУ) в рамках нацпроекта «Наука», привлечет не менее 50 специалистов из России и других стран для проведения исследований, связанных с поиском и освоением месторождений нефти. Об этом сообщил ТАСС проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев.

«Сейчас мы начинаем набирать сотрудников в НЦМУ по конкурсу, который планируем объявить по всему миру... Где-то в общей сложности 50-60 человек мы планируем принять на работу в НЦМУ в этом и в первой половине следующего года», — пояснил Нургалиев.

По его словам, конкурс будет объявлен в декабре и в марте. Выбранные специалисты займутся разработками в области поиска и разведки нефтяных месторождений, а также созданием новых, максимально экологичных технологий ее добычи.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.