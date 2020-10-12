На развитие российских научных центров захотели привлечь 134 миллиарда рублей

Власти захотели привлечь порядка 134 миллиардов рублей на развитие создающихся в России научно-образовательных центров (НОЦ). Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она напомнила, что в рамках нацпроекта «Наука» на развитие НОЦ планируется выделить около 8,6 миллиарда рублей из государственного бюджета. При этом власти ожидают, что на создание и дальнейшее функционирование подобных центров удастся привлечь значительные средства из внебюджетных источников.

«Центры мирового уровня, научно-образовательные, призваны аккумулировать в себе в том числе и внебюджетные ресурсы. По нашим оценкам, понятно, что они делались до COVID, но пока мы их не меняем, это дополнительно, за весь период функционирования национального проекта — 134 миллиарда рублей», — уточнила Голикова.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.