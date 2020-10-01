На Урале займутся подготовкой кадров для аэрокосмической отрасли и других направлений местного научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом в четверг, 1 октября, сообщила ТАСС глава Центра развития компетенций (ЦРК), на базе которого будет вестись обучение, Светлана Коваленко.

По ее словам, специалистов будут готовить по таким направлениям, как аэрокосмические комплексы и инновационные транспортные системы, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика нового поколения, а также развитие промышленной индустрии утилизации и вторичного использования отходов.

«Подготовка управленцев и проектных команд для этих направлений будет ключевым приоритетом Центра развития компетенций», — подчеркнула Коваленко.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.