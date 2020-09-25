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Белгородские ученые займутся исследованиями в области фармакологии

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В Белгородской области на базе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня открылись три новые научно-образовательные лаборатории, в которых ученые займутся исследованиями в области фармакологии и биохимии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Белгородского государственного университета.

«Деятельность нового лабораторного комплекса технологии лекарств будет направлена на подготовку специалистов, необходимых для выполнения проектов Белгородского НОЦ мирового уровня "Инновационные решения в АПК", разработки методик изучения качества фармацевтических продуктов, косметических средств и продуктов функционального питания», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в новых лабораториях специалисты будут работать над созданием экспресс-тестов для быстрой диагностики различных патологических и физиологических состояний в медицинской и ветеринарной областях, а также над получением и культивированием клеточных линий для широкого спектра исследований в области биохимии и фармакологии. Кроме того, сотрудники НОЦ будут проводить фундаментальные исследования в сфере онкологии, физиологии и регенеративной медицины.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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