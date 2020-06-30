Еще один российский регион получит миллионы рублей на научный центр

Научно-образовательный центр (НОЦ) в Белгородской области получит грант в размере 144 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает БелПресса.

«У нас появился научно-образовательный центр мирового уровня. А это уже предоставляет нам совершенно другие возможности в парадигме развития экономики и социальной сферы. По тому, как мы развиваем наш НОЦ, мы уже видим, что идем правильным путем», — приводит издание слова губернатора региона Евгения Савченко.

Как отмечает БелПресса, средства на развитие НОЦ будут переданы в рамках нацпроекта «Наука». Аналогичные гранты также выделят Тюменскому госуниверситету, Кемеровскому госуниверситету, Пермскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения РАН, а также управляющей компании НОЦ из Нижегородской области.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!