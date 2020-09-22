Пермские ученые займутся технологиями очистки почв

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ) в Пермском крае займутся работой над стратегическими проектами в области топливно-энергетического комплекса, в том числе созданием новых технологий по очистке почв от нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Как отмечается, в 2020-2021 годах пермские ученые будут работать над технологиями биодеструкции загрязненных нефтепродуктами почв. Планируется, что они смогут предложить метод очистки при помощи грибов, бактерий и простейших организмов.

Кроме того, в планах центра проведение исследований в области природоподобных технологий освоения техногенно-минеральных образований и технологий ведения горных работ без непосредственного участия людей. Также в НОЦ планируют реализовать проект «Цифровое месторождение», предполагающий глубокую интеграцию информационных технологий во все этапы исследования и добычи полезных ископаемых.

В прошлом году специалисты НОЦ провели почти 200 исследований для бизнеса. Участники центра зарегистрировали более 50 патентов и создали 120 высокотехнологичных рабочих мест.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.