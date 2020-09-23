В России выберут еще пять площадок для научно-образовательных центров

Минобрнауки до конца 2020 года выберет еще пять площадок для научно-образовательных центров. Об этом сообщил ТАСС министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, прием заявок на конкурс откроется в ближайшее время. «Будут отобраны пять научно-образовательных центров. До конца года они будут отобраны», — пояснил Фальков.

В июне стало известно, что Министерство науки и высшего образования скорректировало концепцию развития НОЦ. «Мы, скорее, провели работу над ошибками, послушали коллег и более сфокусировано определили по трем векторам, что собой представляет НОЦ, что это должно быть», — отмечал тогда глава ведомства.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.