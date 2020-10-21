Российские ученые займутся борьбой со стрессом

В Санкт-Петербурге на базе Института физиологии имени Павлова в рамках нацпроекта Наука создадут научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Интегративная физиология — медицине», специалисты которого займутся исследованиями, посвященными борьбе со стрессом. Об этом сообщила «Интерфаксу» руководитель научной организации Людмила Филаретова.

По ее словам, ученые центра будут работать по десяти направлениям, в том числе они займутся фундаментальными и прикладными исследованиями стресса, нейротехнологиями и комплексным моделированием когнитивных процессов человека. Также отдельное подразделение займется изучением и профилактикой эффектов долговременной изоляции.

Кроме того, отметила Филаретова, к работе в НЦМУ привлекут специалистов из Франции и Великобритании. Первые примут участие в исследованиях регуляции пищевого поведения, вторые — в изучении физиологии и генетики памяти.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.