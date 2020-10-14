Российские ученые вывели телят с отредактированным геномом

В Кемеровской области родились первые телята с отредактированным геномом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс», специалисты которого занимались редактированием генома.

«Разработка не имеет аналогов в мире: успешный результат работы позволит получить устойчивое к вирусу лейкоза племенное поголовье высокопродуктивных животных, а в дальнейшем можно будет редактировать гены КРС и от других болезней», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что животные появились на свет в фермерском хозяйстве «Михайловское». После того, как исследования на базе этого хозяйства будут успешно завершены, планируется создать эмбриональный центр для воспроизводства ценных пород КРС молочного направления.

НОЦ в Кемеровской области был создан в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно данной программе, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.