Российские ученые получат миллионы рублей на оборудование для оценки продуктов

Ученые из Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург) получат миллионы рублей на закупку оборудования, которое позволит проводить качественную биохимическую оценку продуктов питания. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила ТАСС ученый секретарь института Юлия Ухатова.

«Сейчас все ориентируются на производство качественных продуктов питания. Для того, чтобы не голословно утверждать, что мы производим хорошие продукты питания, нам нужна качественная оценка этих продуктов на различные показатели биохимии», — пояснила Ухатова.

По ее словам, ВИР получит грант в размере 6,8 миллиона рублей по итогам конкурса Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Наука». Средства будут перечислены до конца года.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.