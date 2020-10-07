Петербургские ученые получат миллионы рублей на аппаратуру для наноматериалов

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого получат миллионы рублей на обновление приборной базы в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 7 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как уточнили в университете, сумма гранта составит 42 миллиона рублей. Выданные средства вуз направит на приобретение высокоточной аппаратуры для создания наноматериалов. Всего будет закуплено три прибора, причем два из них — российского производства.

«СПбПУ планирует закупить рентгеновский дифрактометр для Института металлургии, машиностроения и транспорта, комплект модернизации установки вакуумного напыления для Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, а также хроматографический комплекс с интегрированным ИК-спектрометром и потенциостатом для НТК "Новые технологии и материалы" Центра НТИ», — пояснили в СПбПУ.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.