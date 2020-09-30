Российским ученым выдадут 4 миллиарда рублей на приборы

Российские ученые из 89 научных институтов, вузов и исследовательских центров получат гранты на обновление приборной базы. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Как уточнили в ведомстве, в общей сложности научные организации и вузы получат на новое оборудование 4,1 миллиарда рублей. Максимальный грант выдадут Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт» — туда направят более 873 миллионов рублей. При этом минимальный размер госсубсидии составит 1 миллион рублей.

Денежные средства будут распределены по итогам конкурса, который проводился Минобрнауки в рамках нацпроекта «Наука». Заявки на него принимались с 26 августа по 14 сентября.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.