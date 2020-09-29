В России захотели запустить новый нацпроект в сфере науки

Минобрнауки захотело запустить в России новый нацпроект в сфере науки. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Омельчук, передает ТАСС.

«Минобрнауки России разработало единый национальный проект в сфере высшего образования и науки на 2021-2030 годы — национальный проект "Наука и университеты"», — сообщил замминистра.

По его словам, в единый нацпроект планируется включить как новые результаты, так и результаты уже действующих нацпроекта «Наука» и федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта «Образование», которые находятся в ведении Минобрнауки.

Ожидается, что благодаря подобному объединению Россия сможет существенно продвинуться в рейтинге ведущих стран по объему научных исследований и разработок.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.