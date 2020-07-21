Российских ученых успокоили насчет денег

Корректировка нацпроекта «Наука» едва ли приведет к увеличению его финансирования. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

«Мне ничего не известно об уменьшении финансирования — это одна из тем, один из страхов, которые постоянно беспокоит всех. Не могу сказать и об увеличении», — отметил глава ведомства, отказавшись обещать российским ученым больше денег на реализацию нацпроекта.

По словам Фалькова, пока министерство исходит из того, что финансирование сохранится на прежнем уровне. «У нас определен объем финансирования, и нам необходимо сделать разумную, осмысленную, с учетом интересов регионов корректировку нацпроектов», — пояснил министр.

В начале июля замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство решило скорректировать несколько нацпроектов, в том числе и нацпроект «Наука». По его словам, представители профессионального сообщества уже поддержали подобные изменения.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.