Определен объем госфинансирования нацпроекта «Наука»

Государственное финансирование нацпроекта Наука в России в 2021 году составит 54,8 миллиарда рублей. Его объем определен в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, в 2022 году из бюджета на нацпроект будет выделено чуть более 76 миллиардов рублей, а в 2023-м — 97,6 миллиарда рублей. Таким образом, в общей сложности за три года на реализацию нацпроекта направят свыше 228 миллиардов рублей.

Отмечается, что указанные цифры несколько меньше тех, что были заявлены ранее и предусмотрены паспортом проекта. Так, в 2021 году объем финансирования снижен на 250,2 миллиона рублей, в 2022 году — на 310 миллионов рублей, а в 2023-м — на 195 миллиона рублей.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.