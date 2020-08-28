Российские ученые захотели больше денег на исследования

Ученые из Российской академии наук (РАН) призвали сохранить основные цели и показатели нацпроекта «Наука» при его корректировке и выделить больше денег на проведение фундаментальных исследований. Об этом сообщает ТАСС.

«Появилась информация, что Минфин предлагает провести 10-процентное сокращение расходов бюджета по многим статьям. Профсоюз работников РАН считает, что основные цели и целевые показатели нацпроекта "Наука" необходимо сохранить, при этом увеличив бюджетное финансирование фундаментальных исследований до 0,3 процента ВВП в соответствии с рекомендациями общего собрания РАН», — заявили в организации.

Там напомнили, что по итогам 2019 года объем финансирования фундаментальных исследований составил всего 0,17 процента ВВП, или 191 миллиард рублей.

В начале июля замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство решило скорректировать несколько нацпроектов, в том числе и нацпроект «Наука». По его словам, представители профессионального сообщества уже поддержали подобные изменения. При этом министр науки и высшего образования России Валерий Фальков позже заявил, что корректировка нацпроекта «Наука» едва ли приведет к увеличению его финансирования.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.