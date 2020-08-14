Казань получит сотни миллионов рублей на модернизацию научного центра

Казанский научный центр РАН и Казанский федеральный университет (КФУ) получат 450 миллионов рублей на модернизацию и техническое перевооружение. Средства выделят в рамках национального проекта «Наука», передает в пятницу, 14 августа, ТАСС со ссылкой на министра образования и науки Татарстана Рафис Барганова.

«Ведущие научные центры Татарстана принимают активное участие в реализации национального проекта "Наука". В текущем году Казанскому научному центру РАН и Казанскому федеральному университету будет выделено почти 450 миллионов рублей на мероприятия по модернизации, техническому перевооружению и расширению приборной базы», — отметил он.

Кроме того, по словам Барганова, вузы и научные учреждения региона принимают участие в конкурсных процедурах по развертыванию сети научных центров мирового уровня.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.