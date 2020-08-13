Российским ученым раздали миллионные гранты

Более 1,5 тысячи молодых ученых-аспирантов российских вузов и научных институтов получили миллионные гранты на проведение своих исследований от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Об этом сообщили ТАСС в самом фонде.

Там уточнили, что каждый победитель конкурса РФФИ получит на финансирование своего проекта 1,2 миллиона рублей. Предполагается, что выбранные исследования должны быть проведены в течение двух лет.

Заявки на конкурс принимались с 20 мая по 22 июня. Его участниками могли стать молодые ученые, которые учатся на очном отделении аспирантуры, а также имеют как минимум одну публикацию и научного руководителя с ученой степенью не ниже кандидата наук и с минимум пятью публикациями.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука» по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.