Российские ученые массово заинтересовались мегагрантами

Российские вузы и научные организации подали более 460 заявок на участие в конкурсе по получению мегагрантов. О массовом интересе российских ученых к таким субсидиям сообщается на сайте Минобрнауки России.

«Всего подано 465 заявок из 57 регионов России. 362 заявки пришли от вузов, 103 — от научных организаций», — уточнили в ведомстве, добавив, что участниками конкурса также стали ученые из других 50 стран. По данным министерства, в этом году на конкурс поступило на 9 процентов заявок больше, чем в 2019-м, и на 23 процента больше, чем в 2018-м.

Как отмечается, прием заявок был открыт 10 июня. Стать участниками конкурса могли российские вузы, научные учреждения или государственные научные центры, предлагающие научное исследование под руководством ученого с мировым именем. Определить победителей планируется до 15 декабря — они получат до 90 миллионов рублей на свои исследования.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука» по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.