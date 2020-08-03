Российским ученым раздали многомиллионные гранты

Более 40 вузов и научных институтов России получили многомиллионные гранты на исследования по итогам конкурса Минобрнауки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, всего на конкурс было подано 367 заявок от научных и образовательных организаций. В результате победу присудили 41 участнику. Максимальная сумма гранта составит 300 миллионов рублей. При этом финансирование будет осуществлять до 2023 года.

Подать заявку на конкурс Минобрнауки можно было с 30 апреля по 28 мая. Участниками могли стать организации, представившие крупные научные проекты в области математических, компьютерных и информационных наук, физики и астрономии, химии и науки о материи, науки о Земле и об окружающей среде, биологических наук, энергетики, механики и машиностроения, медицины, сельскохозяйственных наук, а также социальных и гуманитарных наук.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука» по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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