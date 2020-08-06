Российским ученым выдадут миллионы рублей на инжиниринговые центры

Ученым из российских вузов и научных организаций выдадут миллионные гранты на создание и развитие инжиниринговых центров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«Эта мера поддержит вузы и научные организации, обладающие достаточным потенциалом для оказания инженерно-консультационных услуг, поможет сформировать сеть инжиниринговых центров, работающих напрямую с промышленными предприятиями», — говорится в постановлении.

Как следует из документа, максимальный размер каждого гранта составит 300 миллионов рублей. Полученные средства можно будет направить на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, патентные сервисы и транспортные услуги. При этом все мероприятия, включенные в программу, должны будут как минимум на 30 процентов финансироваться из внебюджетных источников.

Отмечается, что участниками конкурса на получение гранта смогут стать университеты и научные организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства. Они должны будут представить собственную программу развития инжинирингового центра, где необходимо отразить результаты, которых поможет добиться получение субсидии.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Наука» по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.