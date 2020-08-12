Российские ученые создали энергонезависимую память нового поколения

Российские ученые создали энергонезависимую резистивную память (ReRAM) нового поколения, которую можно будет использовать при производстве различных инновационных продуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Роснано», в которую входит предприятие, наладившее выпуск новых чипов «Крокус Наноэлектроника».

Как пояснили в пресс-службе, подобная память позволяет сохранять данные при отсутствии питания. «Первые образцы имеют объем памяти 1 Мбит и в краткосрочной перспективе могут быть масштабированы вплоть до 128 Мбит. Выпущенные чипы демонстрируют энергопотребление при операциях чтения и записи на уровне передовых мировых технологий энергонезависимой памяти», — подчеркнули там.

Ожидается, что в дальнейшем российскую разработку можно будет интегрировать в продукты таких перспективных областей микроэлектроники, как системы искусственного интеллекта, интернет вещей, промышленная автоматизация, а также портативная и медицинская техника.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.