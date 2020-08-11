Российские ученые предложили новый способ утилизации радиоактивных отходов

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с индустриальными партнерами разработали новую технологию, который позволяет утилизировать радиоактивные отходы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Предложенный российскими специалистами способ предполагает, что на первом этапе утилизации твердые ионообменные сорбенты переводятся в состояние водного раствора. «Затем органическая составляющая полученного раствора подвергается деструкции с помощью специально выращенных безопасных микроорганизмов. На последнем этапе полученный минеральный остаток полностью обезвоживается при помощи установки СВЧ-кальцинации», — пояснил один из авторов проекта, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии вуза Вячеслав Марков.

По его словам, объем получаемого в результате вещества в сотни раз меньше изначального перерабатываемого материала. Кроме того, его можно подвергнуть окончательному и безопасному захоронению. Как ожидается, внедрение данной технологии позволит в будущем ликвидировать хранилища временного размещения жидких радиоактивных отходов и устранить необходимость строительства новых больших технологических комплексов временного размещения жидких радиоактивных отходов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.