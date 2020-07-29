Российские ученые научились выявлять рак при помощи компьютерного зрения

Специалисты из МГУ имени Ломоносова вместе с коллегами из Великобритании, Испании и Германии разработали систему компьютерного зрения, способную диагностировать рак. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского вуза.

При обучении созданной ими нейросети специалисты использовали фотографии 17 тысяч срезов опухолей и здоровых тканей, полученных профессиональными гистопатологами. В результате они добились того, что система научилась распознавать черты, характерные для 28 типов раковых клеток, и выделять опухоли на фотографиях органов и срезов тканей. При этом в ряде случае точность ее работы превосходила результаты, которые можно получить, задействуя традиционные методы гистопатологии.

«Этот метод позволяет находить не только масштабные генетические изменения, происходящие на уровне хромосом, но и одиночные замены нуклеотидов в генах-драйверах опухолей, в том числе участков PTEN, BRAF и TP53. Интересно, что в случае гена BRAF он показал лучшие результаты предсказания для рака щитовидной железы, чем традиционный гистопатологический подход, что говорит о возможности дальнейшего улучшения общепринятой классификации», — пояснил студент МГУ Артем Шматко, работавший над созданием нейросети.

Кроме того, компьютерное зрение показало хорошие результаты и в прогнозировании выживаемости пациентов, также превзойдя по этому показателю традиционные методики. В дальнейшем ученые надеются внедрить предложенный ими подход в клиническую практику, чтобы помочь медикам быстрее выявлять онкологические заболевания и подбирать более эффективные методы лечения.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.