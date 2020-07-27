Российский ученые измерят толщину арктических льдов новым прибором

Российские ученые проведут на «Ледовой базе Мыс Баранова» испытания нового более точного акустического волнографа, с помощью которого можно измерять толщину морского льда. Об этом сообщает в понедельник, 27 июля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Там пояснили, что первый аналогичный прибор работал на ледовой станции в прошлом сезоне. При этом исследователи выяснили, что волнограф мог выдавать неточный результаты подсчетов, в том числе во время активного таяния льдов.

«Новый прибор сможет решить эту проблему, он способен измерять толщину льда в любых природных условиях. Принцип действия прост: волнограф на тросе опускается в широкое отверстие во льду, посылается сигнал, отражающийся от нижней и верхней границы льда. Предельная глубина погружения — около 300 метров. В результате ученые получают непрерывные максимально достоверные данные о динамике толщины льда», — указано в сообщении.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.