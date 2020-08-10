Сибирский синхротрон оборудуют за 770 миллионов рублей

На изготовление и монтаж оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирской области, в 2020 году выделят более 770 миллионов рублей. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 10 августа.

Как следует из документа, еще 2,47 миллиарда рублей на эти цели выделят в 2021 году. Обеспечить финансирование работ из федерального бюджета поручено Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину.

Ранее в августе сообщалось, что российские ученые утвердили генплан размещения объектов будущего сибирского синхротрона. Всего проектировщик разработал проектную документацию на 28 зданий и сооружений комплекса общей площадью до 150 тысяч квадратных метров.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.