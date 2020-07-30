Для сибирского синхротрона подготовят инженерную элиту

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) НЭТИ начнут готовить так называемую инженерную элиту — специалистов, которые в дальнейшем будут работать в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), создаваемом в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Там уточнили, что набор на новую программу, обучение по которой будет вестись на английском языке, начнется в 2021 году. На данный момент предусмотрено 20 бюджетных мест. Студенты получат собственную исследовательскую станцию на сибирском синхротроне, смогут принимать участие в научно-исследовательской работе и разрабатывать новые материалы и способы их обработки. При этом для каждого учащегося будет разработан персонализированный учебный план.

«В качестве достоинств программы отмечены: индивидуализация образовательной траектории, а также проектный подход к выстраиванию учебного процесса, базирующегося на реальных задачах предприятия и позволяющий сформировать выпускника, готового к трудовой деятельности сразу после окончания университета», — пояснили в вузе.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.