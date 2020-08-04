Российские ученые отчитались о ходе строительства сибирского синхротрона

Российские ученые утвердили генплан размещения объектов будущего Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), который создается в Новосибирской области. Об этом отчитались в пресс-службе генерального проектировщика сибирского синхротрона — Центрального проектно-технологического института (ЦПТИ), передает ТАСС.

Там уточнили, что всего проектировщик разработал проектную документацию на 28 зданий и сооружений комплекса общей площадью до 150 тысяч квадратных метров. В настоящее время на площадке завершаются комплексные инженерные изыскания, проводятся камеральные работы, а также формируются отчеты по геологии, экологии, гидрометеорологии и геодезии.

Как ожидается, Государственная экологическая экспертиза и Главгосэкспертиза выдадут свои заключения относительно проектной документации и инженерных изысканий в 2021 году.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области планируют проложить дорогу от Новосибирска до наукограда Кольцово, где создается СКИФ. Завершить строительство новой автотрассы планируется в 2022 году.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.

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