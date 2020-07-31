К сибирскому синхротрону проложат дорогу

Власти Новосибирской области планируют проложить дорогу от Новосибирска до наукограда Кольцово, где создается Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Строительство автомобильной дороги, которая сможет связать наукоград Кольцово с Первомайским районом Новосибирска, запланировано на 2021 год», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в настоящее время специалисты занимаются разработкой проектно-сметной документации. Завершить строительство новой автотрассы планируется в 2022 году.

Ранее в июле сообщалось, что российские ученые определились с генпланом сибирского синхротрона. До этого было принято решение о расширении территории, выделенной под строительство мегасайенс-установки, за счет присоединения к ней еще одного земельного участка.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.