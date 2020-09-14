Российских молодых ученых захотели дополнительно поддержать

Министерство науки и высшего образования России захотело дополнительно поддержать молодых ученых в стране, внеся корректировки в нацпроект «Наука». Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.

По его словам, новая мера будет направлена на поддержку молодых кандидатов наук. «Для только что выпустившихся кандидатов наук, как правило, нет мест внутри университетов, с другой стороны, они очень мобильны и куда-то переезжают. Их надо поддержать буквально год-два. И мы для них запускаем отдельную программу», — пояснил министр.

В начале июля замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что ведомство решило скорректировать несколько нацпроектов, в том числе и нацпроект «Наука». По его словам, представители профессионального сообщества уже поддержали подобные изменения.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.