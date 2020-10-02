Российским ученым раздадут миллионы рублей на создание инжиниринговых центров

Министерство науки и высшего образования раздаст российским вузам и научным институтам миллионные гранты на создание инжиниринговых центров в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Грант предоставляется на трехлетний период в объеме до 300 миллионов рублей на проект (до 100 миллионов рублей в год)», — уточнили в министерстве.

Заявки на получение гранта будут приниматься с 1 октября по 2 ноября 2020 года. Участниками конкурса смогут стать вузы и научные организации, представившие собственную программу развития инжинирингового центра, работа которого будет вестись по одному или нескольким приоритетным направлениям развития промышленности. В частности, речь идет о таких направлениях, как автомобилестроение, легкая промышленность, химия и биотехнологии, энергетическое машиностроение, новые материалы, медицинская и фармацевтическая промышленность.

Победители конкурса смогут направить полученные средства на закупку оборудования или программного обеспечения, повышение квалификации сотрудников, ремонт помещений, транспортные услуги, а также на разработку дополнительных профессиональных программ и патентные сервисы.

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.